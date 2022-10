Calcio | Ribery ripercorre la sua carriera

(Di sabato 22 ottobre 2022) Franck, dopo l'addio al, ha parlato in un'intervista a Gazzetta dello Sport. Immancabile una riflessione su Firenze: "Firenze somiglia a Salerno perché anche lì vivono per il. Città bellissima, piena di turisti da tutto il mondo. Si mangia molto ...

Franck, dopo l'addio al, ha parlato in un'intervista a Gazzetta dello Sport. Immancabile una riflessione su Firenze: "Firenze somiglia a Salerno perché anche lì vivono per il. Città ...Prima di Salernitana - Spezia, l'attaccante dal dribbling letale, nove campionati, sei Coppe di Germania e soprattutto una Champions vinta col Bayern, darà l'addio algiocato con un trionfo ...Come anticipato nelle scorse ore, Franck Ribery ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Oggi pomeriggio, prima del calcio d'inizio di ...Franck Ribery ha rilasciato un'intervista all'interno dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport raccontando un po' tutta la sua gloriosa, menzionando anche la sua ...