Viserys è il vero eroe shakesperiano di House of The Dragon

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il seguente articolo contiene spoiler sull'ottavo episodio diof the. Nell'ottavo episodio diof. Paddy Considine, indubbiamente brillante per tutta la serie, ha ottenuto quello che sarà sicuramente il suo momento da Emmy. Con il longevo Resul letto di morte (...finalmente, il suo è stato in lento calvario), con metà del suo volto in decomposizione come se fosse un cadavere che deve ancora essere interrato, Westeros sembra vicino alla catastrofe. I sottoposti sono agitati come avvoltoi, pronti a fare a pezzi il corpo politico locale avanzando le proprie pretese al trono; la guerra fredda tra Alicent (Olivia Cooke) e Rhaenyra (Emma D'Arcy) sembra a un passo dall'infiammarsi; i figli dei Targaryen, lungi dall'essere in buoni rapporti, sono a seconda dei casi timorose ...

L' episodio 8 di House of the Dragon ha rivelato che Rhaenyra e Daemon dopo le nozze hanno messo al mondo due figli, Aegon e, i cui nomi sono ormai da tempo un emblemae proprio della famiglia Targaryen . La ripetitività però con cui i nascituri vengono "battezzati" crea non poche difficoltà al pubblico dello ...(A dire il, abbiamo un cast incredibile e li amo tutti). Vorrei che avessimo avuto più tempo ... Leggi anche House of the Dragon: La spiegazione del finale dell'episodio 8, cosa dice...La ripetitività Targaryen nella scelta dei nomi confonde i fan di House of the Dragon: scopriamo da cosa dipende.Fun fact: è uscito il teaser di Wheel of Time e mi è più simpatica, dopo tutto questo inanellarsi di anelli. Come il compagno di classe tranquillino e gentile che rivaluti dopo essere uscito per un me ...