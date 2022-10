Wolverhampton | Lopetegui rinuncia per problemi famigliari

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022), ad un passo dal sedersi sulla panchina del, rifiuta l’offerta degli inglesi per motiviJulennon siederà sulla panchina del. Salta l’intesa tra il tecnico e il club ingelse per sostituire Bruno Lage sulla panchina degli Wolves, diciottesimi in Premier League. La decisione del tecnico è di natura famigliare:, esonerato dal Siviglia, infatti non vorrebbe lasciare la Spagna per potersi prendere meglio cura del padre novantaduenne. L'articolo proviene da Calcio News 24.