Senato e Camera | i nomi in lizza come presidenti

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Le camere si riuniranno per la prima volta il 13 ottobre, per votare i rispettivi. Dopo giorni di discussioni, partiti di maggioranza sembrano essere giunti a un accordo sui candidati

'Il taglio dei parlamentari è stato fatto senza fare conti con la pratica. Ladei Deputati a fine legislatura non ha rinnovato il suo regolamento, come ha invece fatto il. Questo significa che la nuova legislatura a Montecitorio dovrà partire con un'anomalia: lo ...Da qui lo stupore di vedere oggi l'ex premier senza cravatta e il sospetto che l'abbia fatto apposta per 'sdoganarla' al, visto che da tempo allanon c'è più l'obbligo di portarla. ...Lo dice ai cronisti al Senato il leader di Iv Matteo Renzi sottolineando: "'è un accordo blindato tra Pd e M5s, ne sono sicuro". "Sono sette - spiega - i posti riservati all'opposizione: tre alla ...“Mi chiami presidente, ma…”. Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato in quota Fratelli d’Italia zittisce così ...