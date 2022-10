Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Gli eventi datati 12E’ entrato nella storia della Lazio per tanti motivi. Ad esempio per esserne stato il predecessore di Umberto Lenzini alla presidenza (senza dimenticare nel mezzo Gian Casoni commissario straordinario). E per aver rifiutato nel 1927 la fusione in quella che sarebbe stata l’Associazione Sportiva Roma. Il 121892, due giorni dopo Renato Dall’Ara, nasceva il generale Giorgio Vaccaro, il quale entrò nel sodalizio biancoceleste centodue anni fa. Nel ’26 fece lui –inutilmente- il tentativo di riconciliazione tra il club biancoceleste e Fulvio Bernardini, come scrisse Mario Pennacchia in ‘Lazio Patria Nostra’. Durante una stracittadina ebbe una furiosa lite con De Micheli (quello che nella ‘Canzone di Testaccio’ “scrucchia ch’è ‘n piacere”). Nel 1933 venne nominato segretario generale del CONI e presidente della FIGC. Fu ...