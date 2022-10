Oligarca russo sanzionato ormeggia il suo superyacht a Hong Kong

(Di martedì 11 ottobre 2022) L'Alexei Mordashov hato il suoal largo delle acque di. Mordashov e' una delle personalita' vicine al presidenteVladimir Putin e per questo fa parte ...

L'Alexei Mordashov ha ormeggiato il suo superyacht al largo delle acque di Hong Kong. Mordashov e' una delle personalita' vicine al presidente russo Vladimir Putin e per questo fa parte delle sanzioni occidentali. Hong Kong, 11 ott. - Hong Kong non sequestrerà il superyacht di Alexei Mordashov, un oligarca russo soggetto alle sanzioni occidentali e alleato del presidente russo Vladimir Putin nonché uno degli uomini più ricchi della Russia. Lo yacht, del valore di 521 milioni di euro, è arrivato a Hong Kong.