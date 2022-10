Alena Seredova | “Io al GF? No | ecco perché Ma se ci sarà ancora tra 20 anni…”

(Di domenica 9 ottobre 2022) Le parole dell'ex di Buffon: "Non riuscirei a stare senza i miei figli, non fa per me la distanza di questo genere"

'SE UN BICCHIERE È ROTTO…' -e Gigi Buffon sono stati insieme per quasi dieci anni, dal 2005 al 2014. Sono diventati genitori e si sono anche sposati nel 2011. È seguita la, e nel frattempo Buffon è stato ...... Louis Thomas e David Lee (rispettivamente, 14 e 12 anni), ma ciò non significa chesia il tipo da mettersi in posa con l'ex marito Gigi Buffon per la classica foto sotto l'albero di ...L'incasso della serata di lunedì 10 ottobre a favore del reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Sant'Anna ...Sta succedendo di tutto intorno ad un ex giocatore della Juventus; andiamo a vedere di cosa si tratta. E' veramente assurdo.