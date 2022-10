Liga 2022 2023 | Real Madrid non inciampa | 1-0 al Getafe e ritorna alla vittoria

Leggi su sportface

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tornailnell’ottava giornata della. Dopo il mezzo passo falso, così si può chiamarlo, dello scorso fine settimana, la squadra di Carlo Ancelotti vince 1-0 in trasferta contro il. Si tratta del settimo successo in otto partite per i ‘Blancos’ che ringraziano la rete di Militao dopo soli tre minuti di gioco. Nel corso della seconda frazione il VAR ha invece annullato il gol del raddoppio a Rodrygo. Domani il Barcellona è chiamato a rispondere contro il Celta Vigo. SportFace.