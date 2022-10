“La vita straordinaria di David Copperfield”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Ladiè diverso da qualsiasi altro adattamento cinematografico dell’opera originale. Il regista Armando Iannucci propone una versione più sbarazzina, ma non per questo meno importante, scegliendo di evidenziare gli aspetti “spassosi” e tragicomici della famosa opera di Charles Dickens. Un film surreale e a tratti bucolico che trasporta lo spettatore in un’Inghilterra vittoriana rivisitata, più colorata e sopra le righe, ma che non perde di vista neppure i vicoli sporchi, frenetici e pieni di miseria della Londra industriale. Ladipropone una rilettura contemporanea ad un classico dell’Ottocento. Quando si ha a che fare con questo genere di trasposizioni c’è sempre da far ...