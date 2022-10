Ferlaino a Cassano | “Siamo scappati di casa per vincere lo scudetto… Maradona faceva la differenza ma il gruppo era ottimo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dopo gli ex giocatori e compagni di squadra di Diego Armando, anche l’ex presidente del Napoli dello scudetto targati 1987 e 1990 risponde all’uscita di Antonioche alla trasmissione Muschio Selvaggio condotta da Fedez e Luis Sal ha definito “deglidi” i componenti di quella squadra, portata alla vittoria dal solo Pibe de oro. “Il Napoli del primo scudetto del 1987 era una squadra didipiùdiperloIo rispetto l’opinione di tutti ma non sono affatto d’accordo. C’erano giocatori molto forti in queloltre a Diego, pensate a Giordano e Carnevale in attacco, Bagni e De ...