LIVE Inter-Barcellona 1-0 | Champions League calcio in DIRETTA | Calhanoglu porta i nerazzurri in vantaggio nel finale del primo tempo!

(Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45+3? Azione convulsa della squadra di Inzaghi, che però con grinta e coraggio trova su una respinta il tiro rasoterra da fuori diche si insacca a fil di palo sulla destra di Ter Stegen! Gol imntissimo quello del turno. Un gol che potrebbe svoltare la stagione! 45+2? CALHANOOGLUUU!!!!!1-0 45+1? Lo sloveno Vincic decreta 3 minuti di recupero. 45? Pedri trova Dembelè con un lancio preciso, palla deviata ind’angolo. 43? Pedri cerca Gavi che di testa prova la sponda per Lewandowsi, il centravanti polacco però si allarga troppo e perde palla. 42? Dembelè punta Dimarco ma viene prontamente triplicato e perde palla. Onana inizia l’azione dell’. 40? Ritmi non forsennati ...

Allo Stadio San Siro, il match valido per la 3ª giornata di Champions 2022/2023 tra Inter e Barcellona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Sintesi Inter-Barcellona 0-0 Fischio d'inizio - Si parte! 23' Episodio da moviola: proteste da parte dell'Inter per un intervento di mano di Eric Garcia in area. Sarebbe calcio di rigore. L'arbitro non nota il tocco e viene richiamato dal Var a bordocampo. 39' - Correa rientra in campo, il problema sembra superato.