Ascolti Tv 30 settembre 2022 | buona la prima di Tale e Quale

davidemaggio : #AscoltiTV | Venerdì 30 settembre 2022 #ViolaComellMare riporta il 2 davanti alla fiction Mediaset (20.4%). Tale… - zazoomblog : Ascolti TV 30 settembre 2022 Tale e Quale Show supera Can Yaman: la classifica - #Ascolti #settembre #Quale… - faribapaa1 : RT @fabiofabbretti: Testa a testa tra #TaleeQualeShow (3,38 mln - 21.1%) e #ViolaComeIlMare (3,40 mln - 20.4%) - Laves0707 : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Venerdì 30 settembre 2022 #ViolaComellMare riporta il 2 davanti alla fiction Mediaset (20.4%). Tale e qual… - Claudio89361433 : RT @fabiofabbretti: Al pomeriggio #IlParadisoDelleSignore (20.3%) chiude una settimana vincente sulle strisce (#Amici22 20% e #GFVIP 17.6%)… -

Tale e Quale Show: il confronto con glidella prima puntata dello scorso anno Nel 2021 la prima puntata del programma condotto da Carlo Conti è andata in onda il 17e i dati d'...Debutto per Tale e Quale Show premiato daoltre il 21% di share. A vincere su tutto è la tv di qualità di Carlo Conti, il talento degli artisti e la creatività delle maestranze Rai che ...Serata ricca di offerte televisive quella di ieri, 30 settembre, che ha visto su Rai1 il debutto dell’edizione numero 12 di Tale e Quale Show e su Canale5 l’esordio della fiction in prima visione ...Viola come il mare ascolti quanti spettatori ha fatto Can Yaman. Successo per le prime due puntate di Viola come il mare, la fiction di [...] ...