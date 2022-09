Addio mascherine: via su treni e autobus ma i contagi Covid riprendono a correre (Di venerdì 30 settembre 2022) Per due anni e mezzo l'abbiamo tenuta sempre con noi. Ora la mascherina può andare in pensione. O quasi. Oggi è l'ultimo giorno in cui la protezione simbolo della pandemia è obbligatoria a bordo di ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 settembre 2022) Per due anni e mezzo l'abbiamo tenuta sempre con noi. Ora la mascherina può andare in pensione. O quasi. Oggi è l'ultimo giorno in cui la protezione simbolo della pandemia è obbligatoria a bordo di ...

