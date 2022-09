Tennis | Torneo Sofia Sinner ai quarti | Borges ko in due set

Coninews : GRANDE LORENZO!!! ?? A Metz Lorenzo #Sonego batte in finale Alexander Bublik 7-6(3) 6-2 e si aggiudica il terzo tor… - fiorenrina : Il numero uno al mondo di tennis anni 19 Carlos Alcaraz, ha detto che deve ricaricare le batterie prima di giocare… - RSIsport : ??????Bella impresa di Marc-Andrea Huesler contro Pablo Carreno-Busta. Sconfitto lo spagnolo testa di serie numero 2 a… - SportLUISS : La II edizione del Torneo 'Racchetta Solidale' #Luiss è stata resa possibile grazie al sostegno di Alessandro Papa… - Tennis_Ita : A Charleston vince l'uragano Ian: cancellato il torneo con Oradini nei quarti -

Numero 1 del tabellone, l'azzurro di è imposto con il punteggio di 6 - 3, 6 - 4 SOFIA (BULGARIA) - Jannik Sinner accede ai quarti di finale del "Sofia Open",Atp 250 organizzato sul veloce indoor all'Armeec Arena (534.555 euro di montepremi) della capitale bulgara. L'azzurro, numero 1 del tabellone, si è imposto al secondo turno contro il portoghese ...I due azzurri in campo per il250 in Bulgaria: Musetti ha eliminato Lazarov, Sonego ha perso contro ...L'azzurro è stato battuto dal danese in tre set, chiusi con i risultati di 6-7, 6-4, 6-3. Termina anzitempo il cammino di Lorenzo Sonego al torneo Atp 250 di Sofia: l'azzurro è stato sconfitto dal dan ...