Circolo FdI Moiano: “Matera saprà dare voce al nostro territorio” (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMoiano (Bn) – Con un comunicato stampa, il Circolo FdI di Moiano presieduto dal consigliere comunale Giuseppe Massaro ringrazia gli elettori del comune caudino. “Vogliamo ringraziare uno ad uno – afferma Massaro – i 976 elettori che a Moiano hanno scelto di dare fiducia a Fratelli d’Italia, facendo attestare il nostro comune al secondo posto per consensi in provincia dopo Bucciano, con uno storico 48%. Questo risultato – conclude – ci gratifica e ci invoglia a continuare su questa strada, aiutati dal nostro Senatore Domenico Matera che certamente saprà dare voce alle istanze del nostro territorio. Siamo già al lavoro per proseguire ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Con un comunicato stampa, ilFdI dipresieduto dal consigliere comunale Giuseppe Massaro ringrazia gli elettori del comune caudino. “Vogliamo ringraziare uno ad uno – afferma Massaro – i 976 elettori che ahanno scelto difiducia a Fratelli d’Italia, facendo attestare ilcomune al secondo posto per consensi in provincia dopo Bucciano, con uno storico 48%. Questo risultato – conclude – ci gratifica e ci invoglia a continuare su questa strada, aiutati dalSenatore Domenicoche certamentealle istanze del. Siamo già al lavoro per proseguire ...

circolo_l : RT @ilgiornale: #RulaJebreal attacca la #Meloni sull'utilizzo dei Carabinieri in una scuola romana. Purtroppo per la giornalista agli Inter… - circolo_l : RT @DSantanche: L’imminente declassificazione del regime carcerario applicato al terrorista Cesare Battisti è una vergogna. Dal Dap una de… - Zatlan8 : @FrancescoLollo1 Onorevole voglio portare alla sua attenzione una domanda. Sono in tesserato di FDI, nel@nostro cir… - tusciaweb : “FdI, risultato oltre le più rosee aspettattive” Vetralla - Riceviamo e pubblichiamo - Il circolo di Fratelli d… - Juglans__ : @Klevis_Gjoka Bè sei vicepresidente del circolo FdI 'Pirandello', ne rappresenti appieno lo stile, non c'è che dire. -