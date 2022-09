Beach volley, World Tour 2022 Parigi. Nicolai/Cottafava: partenza col botto! Menegatti/Gottardi: stop e rimpianti (Di giovedì 29 settembre 2022) Una vittoria e una sconfitta per l’Italia nella prima giornata di gare del tabellone principale dell’Elite 16 di Parigi. Sul campo del Roland Garros Nicolai/Cottafava iniziano con il botto il loro cammino battendo in due set gli olandesi Luini/Penninga, mentre Menegatti/Gottardi in serata sono uscite sconfitte in modo rocambolesco e non senza qualche rammarico, dalla sfida contro le elvetiche Bobner/Vergè-Deprè e domani dovranno compiere una bella impresa per riuscire a centrare per la prima volta i quarti di finale in un torneo di questo livello. Inizia con il piede giusto l’avventura Parigina di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. La coppia azzurra vince 2-0 la non facile sfida d’esordio contro gli emergenti olandesi Luini/Penninga e mette il primo ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Una vittoria e una sconfitta per l’Italia nella prima giornata di gare del tabellone principale dell’Elite 16 di. Sul campo del Roland Garrosiniziano con il botto il loro cammino battendo in due set gli olandesi Luini/Penninga, mentrein serata sono uscite sconfitte in modo rocambolesco e non senza qualche rammarico, dalla sfida contro le elvetiche Bobner/Vergè-Deprè e domani dovranno compiere una bella impresa per riuscire a centrare per la prima volta i quarti di finale in un torneo di questo livello. Inizia con il piede giusto l’avventurana di Paoloe Samuele. La coppia azzurra vince 2-0 la non facile sfida d’esordio contro gli emergenti olandesi Luini/Penninga e mette il primo ...

