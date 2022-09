LA NUOVA RAI TARGATA FRATELLI D’ITALIA: GENNARO SANGIULIANO VERSO IL TG1 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nuovo governo e giro di poltrone in Rai. Succede da quando esiste la televisione e succederà presto con l’insediamento dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Si parte dall’informazione e dal Tg1 dove sarebbe in pole position Gennaio SANGIULIANO, attuale direttore del Tg2. Come da tradizione, i nuovi assetti politico-istituzionali dovranno rispecchiarsi anche in quelli di Viale Mazzini, al momento troppo sbilanciati (eufemismo) a sinistra. Innanzitutto il Tg1 da sempre appannaggio del partito di maggioranza relativa, quindi FRATELLI D’ITALIA, che non vede l’ora di mettere al timone GENNARO SANGIULIANO, attuale direttore del Tg2. Così riferisce Dagospia. Al Tg2 approderebbe, in quota Lega, la direttrice di Isoradio Angela Mariella. Da sistemare le direzioni di genere, a partire dall’Intrattenimento ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nuovo governo e giro di poltrone in Rai. Succede da quando esiste la televisione e succederà presto con l’insediamento dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Si parte dall’informazione e dal Tg1 dove sarebbe in pole position Gennaio, attuale direttore del Tg2. Come da tradizione, i nuovi assetti politico-istituzionali dovranno rispecchiarsi anche in quelli di Viale Mazzini, al momento troppo sbilanciati (eufemismo) a sinistra. Innanzitutto il Tg1 da sempre appannaggio del partito di maggioranza relativa, quindi, che non vede l’ora di mettere al timone, attuale direttore del Tg2. Così riferisce Dagospia. Al Tg2 approderebbe, in quota Lega, la direttrice di Isoradio Angela Mariella. Da sistemare le direzioni di genere, a partire dall’Intrattenimento ...

