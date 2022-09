Juventus, idea Pulisic: l’esterno ha preso una decisione (Di mercoledì 28 settembre 2022) Arrivano conferme dalla Spagna secondo cui la Juventus sarebbe interessata Christian Pulisic del Chelsea Arrivano conferme dalla Spagna secondo cui la Juventus sarebbe interessata Christian Pulisic del Chelsea. l’esterno statunitense vorrebbe giocare di più e con i Blues ha trovato poco spazio. Accetterebbe di buon grado l’offerta dei bianconeri, anche se al momento non ce ne è ancora una ufficiale. Lo scrive Fichajes.net. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Arrivano conferme dalla Spagna secondo cui lasarebbe interessata Christiandel Chelsea Arrivano conferme dalla Spagna secondo cui lasarebbe interessata Christiandel Chelsea.statunitense vorrebbe giocare di più e con i Blues ha trovato poco spazio. Accetterebbe di buon grado l’offerta dei bianconeri, anche se al momento non ce ne è ancora una ufficiale. Lo scrive Fichajes.net. L'articolo proviene da Calcio News 24.

