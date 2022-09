Gas, Italia e altri 14 Paesi chiedono tetto su tutte le transazioni all’ingrosso (Di martedì 27 settembre 2022) L’Italia ed altri 14 Paesi tra cui Francia, Spagna e Polonia, hanno inviato una lettera alla commissaria europea per l’Energia, l’estone Kadri Simpon, chiedendo il price cap sul gas naturale. “Riconosciamo gli sforzi fatti dalla Commissione e le misure che ha presentato per affrontare la crisi. Ma dobbiamo affrontare ancora il problema più grave di tutti: il prezzo all’ingrosso del gas naturale”, si legge nella lettera firmata per l’Italia dal ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. “Il tetto dovrebbe essere applicato a tutte le transazioni all’ingrosso di gas” e progettato in modo tale da “garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e il libero flusso di gas all’interno dell’Europa”, si evidenzia. La lettera si ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 settembre 2022) L’ed14tra cui Francia, Spagna e Polonia, hanno inviato una lettera alla commissaria europea per l’Energia, l’estone Kadri Simpon, chiedendo il price cap sul gas naturale. “Riconosciamo gli sforzi fatti dalla Commissione e le misure che ha presentato per affrontare la crisi. Ma dobbiamo affrontare ancora il problema più grave di tutti: il prezzodel gas naturale”, si legge nella lettera firmata per l’dal ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. “Ildovrebbe essere applicato aledi gas” e progettato in modo tale da “garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e il libero flusso di gas all’interno dell’Europa”, si evidenzia. La lettera si ...

