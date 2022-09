Elezioni: no crisi per Di Maio e Saba, silenzio lei per non interferire su campagna (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. (Adnkronos) - Nessuna crisi tra Luigi Di Maio e la giornalista Virginia Saba. Lo staff del ministro ieri ha smentito la notizia di un addio bollandola come "fantasioso gossip", e fonti vicino alla coppia confermano all'Adnkronos che i due continuano a vivere sotto lo stesso tetto. Nessun ritorno dunque per lei in Sardegna, "sono a Roma entrambi, continua la convivenza". Il silenzio di lei sui social sarebbe solo legato alla scelta della giornalista sarda di non interferire sulla campagna elettorale del compagno. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. (Adnkronos) - Nessunatra Luigi Die la giornalista Virginia. Lo staff del ministro ieri ha smentito la notizia di un addio bollandola come "fantasioso gossip", e fonti vicino alla coppia confermano all'Adnkronos che i due continuano a vivere sotto lo stesso tetto. Nessun ritorno dunque per lei in Sardegna, "sono a Roma entrambi, continua la convivenza". Ildi lei sui social sarebbe solo legato alla scelta della giornalista sarda di nonsullaelettorale del compagno.

Adnkronos : #Cacciari: 'La genesi del fascismo è lontanissima da oggi, nasceva da una crisi della democrazia, avveniva in un co… - PepperFlower : RT @PoliticaPerJedi: Fate così anche voi alle prossime elezioni: fatevi cacciare da due governi in tre anni, distruggete il vostro partito,… - stefanorossani : RT @BerryTeo84: Le elezioni sono andate ora preoccupiamoci delle cose serie dobbiamo #fermarelaguerra ????IRREPARABILI DANNI A #Nordstream1e… - Ernesto_Nobile : RT @PoliticaPerJedi: Fate così anche voi alle prossime elezioni: fatevi cacciare da due governi in tre anni, distruggete il vostro partito,… - CarterNicK50 : @Adnkronos Applausi 'Fate così anche voi alle prossime elezioni: fatevi cacciare da due governi in tre anni, distru… -