Il Pd si sgonfia, cresce il pressing per le dimissioni di Letta (Di domenica 25 settembre 2022) "Non ci sarebbe neppure bisogno di chiederle, purtroppo", spiegano fonti della minoranza interna. Il risultato si aggira attorno alla fallimentare quota Renzi del 2018 Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 settembre 2022) "Non ci sarebbe neppure bisogno di chiederle, purtroppo", spiegano fonti della minoranza interna. Il risultato si aggira attorno alla fallimentare quota Renzi del 2018

EugenioCardi : RT @HuffPostItalia: Il Pd si sgonfia, cresce il pressing per le dimissioni di Letta - lacittanews : 'Scegli' diceva lo slogan Pd. E gli italiani hanno scelto: secondo le proiezioni (Swg) Fdi al 26 per cento e il Pd… - Alessan22483363 : RT @HuffPostItalia: Il Pd si sgonfia, cresce il pressing per le dimissioni di Letta - armdigennaro : RT @HuffPostItalia: Il Pd si sgonfia, cresce il pressing per le dimissioni di Letta - HuffPostItalia : Il Pd si sgonfia, cresce il pressing per le dimissioni di Letta -