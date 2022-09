Tra piramidi e faraoni Valentina Santini svela il fascino dell’antico Egitto “Mi ispiro all’egittologa Edda Bresciani”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 24 settembre 2022) Sognare di diventare archeologi e magarilogi. E così la mente vola lontano in epoche passate, nel mondo magico die regine, di scribi e sapienti che possedevano i codici di segreti occulti trasfusi nella maestosità arcana delleo nel mistero mai sciolto della Sfinge. Quell’universo incantato che Howard Carter, con la scoperta della tomba di Tutankhamon, ha fatto sognare tanti suoi emuli, tutti giovani ricchi di immaginazione e talento ben lieti di affrontare studi impegnativi e missioni esplorative eccitanti ma soprattutto mai prive di disagi e di qualche delusione. Un lavoro che per lungo tempo è stato pensato al maschile finché non si sono messe in luce donne diventate celebri per le loro scoperte come Amelia Edwards, Margaret Benson o la nostra italiana. Ancora ...