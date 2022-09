Terremoti, quattro scosse in un giorno tra Ascoli e Modena. L’esperto dell’Ingv: “Non sono collegati tra loro e di tipo diverso” (Di giovedì 22 settembre 2022) Troppo distanti per avere un collegamento fra loro. I Terremoti che a distanza di poche ore hanno scosso Sicilia, Marche, Liguria ed Emilia Romagna sono stati generati da un meccanismo diverso. “Non c’è alcuna relazione: le distanze fra i luoghi in cui sono avvenuti i Terremoti sono di centinaia di chilometri perché possa esserci un nesso”, ha spiegato il sismologo Carlo Meletti, della sezione di Pisa dell’Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia (Ingv). “È curioso che dopo un periodo di apparente calma si siano verificati quattro Terremoti un po’ più forti e avvertiti dalla popolazione”, ha aggiunto riferendosi al fatto che “negli ultimi tre mesi abbiamo avuto in Italia solo una scossa di magnitudo superiore a 4”. Di fatto, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Troppo distanti per avere un collegamento fra. Iche a distanza di poche ore hanno scosso Sicilia, Marche, Liguria ed Emilia Romagnastati generati da un meccanismo. “Non c’è alcuna relazione: le distanze fra i luoghi in cuiavvenuti idi centinaia di chilometri perché possa esserci un nesso”, ha spiegato il sismologo Carlo Meletti, della sezione di Pisa dell’Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia (Ingv). “È curioso che dopo un periodo di apparente calma si siano verificatiun po’ più forti e avvertiti dalla popolazione”, ha aggiunto riferendosi al fatto che “negli ultimi tre mesi abbiamo avuto in Italia solo una scossa di magnitudo superiore a 4”. Di fatto, ha ...

