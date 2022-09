L'Iran nella protesta per il velo, le violenze alle donne e la crisi economica (Di mercoledì 21 settembre 2022) Pensavano di dover trattare con l’Onu sul ricorso all’energia nucleare, e invece gli ayatollah Iraniani si ritrovano a gestire le ciocche dei capelli delle femministe. Già, perché l’Iran è uno dei pochi Paesi al mondo dove l’utilizzo dell’hijab – sbrigativamente, il velo che copre la capigliatura femminile – è obbligatorio e imposto per legge (un altro è l’Afghanistan, per dire). E dunque guai a levarlo in pubblico, o indossarlo in maniera anche solo inappropriata. Che poi sarebbe quanto accaduto alla sfortunata Mahsa Amini, una studentessa di appena ventidue anni, arrestata dalla «polizia morale» lo scorso 13 settembre a Teheran, perché non indossava correttamente il capo e deceduta dopo tre giorni di coma per i maltrattamenti subiti. «Uno sfortunato incidente» lo ha definito il capo della polizia di Teheran, generale Hossein Rahimi, ... Leggi su panorama (Di mercoledì 21 settembre 2022) Pensavano di dover trattare con l’Onu sul ricorso all’energia nucleare, e invece gli ayatollahiani si ritrovano a gestire le ciocche dei capelli delle femministe. Già, perché l’è uno dei pochi Paesi al mondo dove l’utilizzo dell’hijab – sbrigativamente, ilche copre la capigliatura femminile – è obbligatorio e imposto per legge (un altro è l’Afghanistan, per dire). E dunque guai a levarlo in pubblico, o indossarlo in maniera anche solo inappropriata. Che poi sarebbe quanto accaduto alla sfortunata Mahsa Amini, una studentessa di appena ventidue anni, arrestata dalla «polizia morale» lo scorso 13 settembre a Teheran, perché non indossava correttamente il capo e deceduta dopo tre giorni di coma per i maltrattamenti subiti. «Uno sfortunato incidente» lo ha definito il capo della polizia di Teheran, generale Hossein Rahimi, ...

