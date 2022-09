Fabio Liverani, morta la moglie Federica: allenatore del Cagliari in lutto (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non ce l’ha fatta Federica, la moglie dell’allenatore del Cagliari Fabio Liverani. La donna, che da tempo combatteva contro una brutta malattia, ieri è morta a Roma. E la notizia, terribile, è stata diffusa sui social, tra messaggi di cordoglio e vicinanza: Federica lascia Fabio e i suoi due figli, Mattia che ha 17 anni e Lucrezia che ne ha 13. “L’U.S Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie – si legge nel tweet della società salentina – e abbraccia i figli partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre”. E questo a ne sono seguiti decini di tweet, da parte della Lazio, società in cui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non ce l’ha fatta, ladell’del. La donna, che da tempo combatteva contro una brutta malattia, ieri èa Roma. E la notizia, terribile, è stata diffusa sui social, tra messaggi di cordoglio e vicinanza:lasciae i suoi due figli, Mattia che ha 17 anni e Lucrezia che ne ha 13. “L’U.S Lecce esprime il più sentito cordoglio a misterper la perdita prematura della cara– si legge nel tweet della società salentina – e abbraccia i figli partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre”. E questo a ne sono seguiti decini di tweet, da parte della Lazio, società in cui ...

OfficialUSLecce : ?? L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie… - OfficialSSLazio : La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio a Fabio Liverani per la prematura scomparsa della moglie e partecipa al gr… - Palermofficial : Tutta la famiglia rosanero si unisce al dolore di Fabio Liverani per la prematura scomparsa della moglie Federica. - andreasitra : RT @OfficialUSLecce: ?? L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e… - CorriereCitta : Fabio Liverani, morta la moglie Federica: allenatore del Cagliari in lutto -