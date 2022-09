Satelliti più longevi e meno detriti. Il nuovo progetto di Tas (Di martedì 20 settembre 2022) Nuovi servizi in orbita per uno spazio sempre più green. La Commissione europea ha selezionato Thales Alenia Space – joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) – insieme ai suoi partner per guidare il progetto Eross Iod, un programma dedicato all’In-orbit servicing. L’accordo rientra nel programma europeo di ricerca e innovazione transnazionale Horizon che prevede tra gli altri proprio l’impiego di robotica spaziale per far diventare lo spazio più sostenibile. L’idea è quella di estendere la vita operativa dei Satelliti, così da cercare di ridurre la quantità di detriti spaziali (debris) che fluttuano nell’atmosfera che, oltre a inquinare le orbite, possono rappresentare un fatto di rischio per le migliaia di Satelliti in orbita sia commerciali sia istituzionali. L’azienda infatti è tra i leader europei nel ... Leggi su formiche (Di martedì 20 settembre 2022) Nuovi servizi in orbita per uno spazio sempre più green. La Commissione europea ha selezionato Thales Alenia Space – joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) – insieme ai suoi partner per guidare ilEross Iod, un programma dedicato all’In-orbit servicing. L’accordo rientra nel programma europeo di ricerca e innovazione transnazionale Horizon che prevede tra gli altri proprio l’impiego di robotica spaziale per far diventare lo spazio più sostenibile. L’idea è quella di estendere la vita operativa dei, così da cercare di ridurre la quantità dispaziali (debris) che fluttuano nell’atmosfera che, oltre a inquinare le orbite, possono rappresentare un fatto di rischio per le migliaia diin orbita sia commerciali sia istituzionali. L’azienda infatti è tra i leader europei nel ...

