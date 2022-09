Enea Bastianini | altro ammonimento di Ducati dopo Aragon?

(Di martedì 20 settembre 2022) La vittoria disul “capo squadra” Francesco Bagnaia adè stata esaltante per tutti, meno che per. I dirigenti della rossa di Borgo Panigale, infatti, avrebbero auspicato una maggior morbidezza del riminese in pista che ha sottratto, di fatto, cinque punti al futuro compagno di box nella giornata in cui Fabio Quartararo di Yamaha, ancora leader della classifica piloti, aveva portato a casa zero puntiessere caduto nelle prime battute della corsa. Le parole di Paolo Ciabatti su(Credit foto – MDD Europe Ltd) (1)Ecco cosa ha detto Paolo Ciabatti, direttore sportivo di, su quanto è successo adtra Francesco Bagnaia ed. ...

Dieci vittorie in quindici gare, ottenute tutte con i due piloti che nel 2023 comporranno la coppia all'interno del team ufficiale (Francesco Bagnaia ed), il terzo titolo Costruttori consecutivo già in bacheca con cinque gare di anticipo: il 2022 della Ducati sembra perfetto sotto quasi tutti i punti di vista, ma c'è ancora l'ultima ...Sulle pagine della Gazzetta dello Sport Nadia Gresini ripercorre la stroardinaria stagione die del Team da lei diretto: "A inizio anno non avremmo pensato per nulla di lottare per il Mondiale! Sapevamo chefosse forte, nella seconda parte della passata stagione con la ...MotoGP: VIDEO - Il nostro Carletto commenta il Gran Premio di Aragon: "Fabio con questo zero ha rimesso in piedi un mondiale in modo piuttosto violento, davvero sfortunato. Anche il ritorno di Marquez ...Quattro vittorie sono un bel bottino, Enea è un pilota forte. Ordini di Scuderia Vedremo nelle ultime due gare.