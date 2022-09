Stefania Sandrelli choc: “Io violentata dal fidanzato della mia amica” (Di domenica 18 settembre 2022) Stefania Sandrelli ha raccontato a Verissimo, l’anno scorso, di esser stata vittima da giovane di una violenza sessuale: «Una violenza talmente privata che l’ho accantonata – spiega – non era una violenza da ribalta, era il ragazzo di una mia amica che quel giorno mi stava aspettando per portarmi a casa. Ero pronta per uscire e lui mi ha aggredito», spiega. «Mi ha messo all’angolo e mi ha dato un po’ di busse, Gigliola l’ha lasciato e mi è dispiaciuto esser stata io la causa». L’attrice racconta di non aver mai denunciato la violenza «Soprattutto perchè era il ragazzo della mia amica non l’ho mai denunciato», dice. Il racconto fatto da Stefania Sandrelli nella trasmissione Verissimo è stato lucido e privo di dettagli, se non quelli più importanti fatti di percosse, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 settembre 2022)ha raccontato a Verissimo, l’anno scorso, di esser stata vittima da giovane di una violenza sessuale: «Una violenza talmente privata che l’ho accantonata – spiega – non era una violenza da ribalta, era il ragazzo di una miache quel giorno mi stava aspettando per portarmi a casa. Ero pronta per uscire e lui mi ha aggredito», spiega. «Mi ha messo all’angolo e mi ha dato un po’ di busse, Gigliola l’ha lasciato e mi è dispiaciuto esser stata io la causa». L’attrice racconta di non aver mai denunciato la violenza «Soprattutto perchè era il ragazzomianon l’ho mai denunciato», dice. Il racconto fatto danella trasmissione Verissimo è stato lucido e privo di dettagli, se non quelli più importanti fatti di percosse, ...

Iuppo : Grandissime novità a #DomenicaIn Stefania Sandrelli: celo Vittorio Feltri: celo Moglie di Paolo Rossi: celo Autori… - denislcarvalho : RT @GkhanYa22646543: Stefania Sandrelli, Nino Manfredi, Vittorio Gassman & Stefano Satta Flores in C'eravamo tanto amati 1974 Directed by E… - GkhanYa22646543 : Stefania Sandrelli, Nino Manfredi, Vittorio Gassman & Stefano Satta Flores in C'eravamo tanto amati 1974 Directed b… - GkhanYa22646543 : Stefania Sandrelli, Nino Manfredi, Vittorio Gassman & Stefano Satta Flores in C'eravamo tanto amati 1974 Directed b… - GkhanYa22646543 : Stefania Sandrelli, Nino Manfredi, Vittorio Gassman & Stefano Satta Flores in C'eravamo tanto amati 1974 Directed b… -