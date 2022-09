Ultime Notizie – Elezioni 2022, la replica di Conte a Renzi (Di sabato 17 settembre 2022) “L’unica vera minaccia è quella che Renzi rivolge ogni giorno verso chi è in gravi difficoltà economiche e non arriva neppure a metà mese“. Così Giuseppe Conte. “Renzi la smetta con le furbizie e non stravolga le cose. Non scambi per un invito alla violenza l’appello che gli rinnovo: si confronti senza filtri con il mondo reale e ascolti la voce di chi non ha niente”. “Renzi parla di vergogna. Ma se non si vergogna lui, senatore della Repubblica, che si è fatto pagare dagli arabi e ha fatto una marchetta sul Rinascimento Saudita, possono vergognarsi le persone che prendono il reddito di cittadinanza? Lui prende 500 euro al giorno” attacca Conte ad Agrigento. Poi parlando ai cittadini ha detto: “Secondo voi, tutte queste persone che applaudono prendono tutte il reddito di cittadinanza? ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 17 settembre 2022) “L’unica vera minaccia è quella cherivolge ogni giorno verso chi è in gravi difficoltà economiche e non arriva neppure a metà mese“. Così Giuseppe. “la smetta con le furbizie e non stravolga le cose. Non scambi per un invito alla violenza l’appello che gli rinnovo: si confronti senza filtri con il mondo reale e ascolti la voce di chi non ha niente”. “parla di vergogna. Ma se non si vergogna lui, senatore della Repubblica, che si è fatto pagare dagli arabi e ha fatto una marchetta sul Rinascimento Saudita, possono vergognarsi le persone che prendono il reddito di cittadinanza? Lui prende 500 euro al giorno” attaccaad Agrigento. Poi parlando ai cittadini ha detto: “Secondo voi, tutte queste persone che applaudono prendono tutte il reddito di cittadinanza? ...

sole24ore : ?? Cosa direbbe #Biden a #Putin se il presidente russo, messo alle strette dalla riscossa ucraina sul campo, decides… - SkyTG24 : #Elezioni politiche, decreto aiuti: in arrivo 31 miliardi. #Draghi: No secondo mandato. LIVE - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - SkyTG24 : Guerra #Ucraina #Russia. Inviato del #Papa coinvolto in una sparatoria, illeso. LIVE - GB67176330 : RT @aleflora: Le ultime notizie su @Radio1Rai - dal discorso sullo Stato dell'Unione di @vonderleyen #SOTEU alla crisi energetica, dalla tr… -