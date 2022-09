Fratelli giocano davanti casa con il fucile del padre e parte il colpo: minorenne colpito al braccio (Di sabato 17 settembre 2022) Frosinone. Il padre aveva da qualche tempo acquistato un fucile ad aria compressa, di quella in libera vendita per cui non c’è bisogno di possedere un brevetto per poter procedere con l’acquisto e la detenzione stessa. Un gioco che poteva trasformarsi in tragedia Uno strumento, dunque, che non dovrebbe essere pericoloso, eppure, tutto dipende dall’uso che ne viene fatto, come per qualsiasi altra cosa nel mondo. Infatti, il gioco poteva finire molto male, quello avvenuto tra due Fratelli di San Giovanni Incarico nel Frusinate. Leggi anche: Punta il fucile contro i carabinieri: 42enne in manette Giocavano vicino casa con il fucile I due Fratelli, figli dell’uomo che aveva acquistato il fucile ad aria compressa, avevano deciso di esercitarsi con il nuovo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 settembre 2022) Frosinone. Ilaveva da qualche tempo acquistato unad aria compressa, di quella in libera vendita per cui non c’è bisogno di possedere un brevetto per poter procedere con l’acquisto e la detenzione stessa. Un gioco che poteva trasformarsi in tragedia Uno strumento, dunque, che non dovrebbe essere pericoloso, eppure, tutto dipende dall’uso che ne viene fatto, come per qualsiasi altra cosa nel mondo. Infatti, il gioco poteva finire molto male, quello avvenuto tra duedi San Giovanni Incarico nel Frusinate. Leggi anche: Punta ilcontro i carabinieri: 42enne in manette Giocavano vicinocon ilI due, figli dell’uomo che aveva acquistato ilad aria compressa, avevano deciso di esercitarsi con il nuovo ...

occhio_notizie : Un gioco che poteva finire in tragedia quello tra due fratelli nel Frusinate. I due avevano trovato il fucile ad ar… - CorriereCitta : Fratelli giocano davanti casa con il fucile del padre e parte il colpo: minorenne colpito al braccio - ilgiornale : Sfiorata la tragedia in provincia di Frosinone: un ragazzo appena maggiorenne ha sparato accidentalmente al fratell… - rep_roma : Fratelli giocano con il fucile del padre e parte un colpo, ragazzino colpito al braccio - ddwwbananaH : Madonna Jin che gioca e fa versi e si incazza mi da su i nervi, mi sembra di sentire i miei fratelli quando giocano una ciabatta in fronte -