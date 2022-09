Clima, quando Mario Giordano diceva sulla tv di Berlusconi: 'Non siamo 'gretini'' (Di sabato 17 settembre 2022) Vi ricordate Mario Giordano , il cantore del 'retequattrismo' quello che piace tanto ai negazionismi dei cambiamenti Climatici e del covid? Era il 2019 e mentre la protesta contro i cambiamenti ... Leggi su globalist (Di sabato 17 settembre 2022) Vi ricordate, il cantore del 'retequattrismo' quello che piace tanto ai negazionismi dei cambiamentitici e del covid? Era il 2019 e mentre la protesta contro i cambiamenti ...

ilfoglio_it : Quando si hanno risorse, istituzioni e competenze per gestire i rischi, la colpa degli eventi meteorologici sarà an… - lanzo_ruggero : RT @globalistIT: Quelli che dovrebbero andare in ginocchio sulla Marmolada, nelle Marche e nei tanti luoghi devastati. O a chiedere scusa a… - huge1961 : RT @globalistIT: Quelli che dovrebbero andare in ginocchio sulla Marmolada, nelle Marche e nei tanti luoghi devastati. O a chiedere scusa a… - globalistIT : Quelli che dovrebbero andare in ginocchio sulla Marmolada, nelle Marche e nei tanti luoghi devastati. O a chiedere… - vinierm : RT @ilfoglio_it: Quando si hanno risorse, istituzioni e competenze per gestire i rischi, la colpa degli eventi meteorologici sarà anche del… -