(Di venerdì 16 settembre 2022) A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è stato intervistato Alessandro Moggi, operatore di mercato che si è interessato anche del passaggio di Giovannidall’Hellas Verona al: “I valori di Milan edicono che se la giocherfino alla, il Milan rappresenta ancora qualcosa in più daldi vista tecnico rispetto alle altre. I rossoneri hvinto lo scorso campionato meritatamente. Ilha fatto la miglior campagna acquisti degli ultimi anni, si è rinforzato con operazioni lungimiranti e dide spessore. L’Inter e la Juve rappresentano, sempre, duedi avversarie come l’Atalanta. Il, senza dubbio, andrà fino in fondo, poi vincere lo ...

napolipiucom : Simeone, l'intermediario: 'Napoli punto d'arrivo per lui. A fine anno si dirà un gran colpo' #CalcioNapoli… - tuttonapoli : Simeone, l'intermediario: 'Napoli è un punto d'arrivo per lui! A fine anno si dirà gran colpo' -

Tutto Napoli

...trasferirsi in Brianza Ipotesi da non escludere anche se...Ipotesi da non escludere anche seha già scelto'azzurro. Grazie agli ottimi rapporti dell'con i francesi, i ...Ramadani,anche in questa faccenda, invita all'... E Meret Ieri'agente Pastorello, decisamente contrariato, ha ... Ma la faccenda irrita il Cholitoche è stufo di stare sulla ... Simeone, l'intermediario: "Napoli è un punto d'arrivo per lui! A fine anno si dirà gran colpo"