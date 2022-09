LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: scocca l’ora delle Farfalle, Italia a caccia dell’oro (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.48 Cina Taipei si ferma a 17.400, ora la poco accreditata Australia. 16.47 Attendiamo il punteggio di Cina Taipei, poi toccherà all’Australia. 16.45 Un paio di errori rilevanti e una perdita da parte della Spagna. Sono errori potenzialmente gravi nella rincorsa verso il podio. 16.42 La Georgia ottiene 28.150 e ora attenzione ala Spagna con i cinque cerchi. 16.40 Mestissimo esercizio di Cina Taipei, infarcito di errori. 16.37 La Cina ottiene 28.100 e ora tocca a Cina Taipei. 16.36 Recuperi problematici per le georgiane sulle musiche di Michael Jackson, non avevano effettivamente il passo. 16.34 Ora la Georgia in pedana. 16.33 Non è comunque possibile aspettare così tanto… Ci sono ritardi continui sull’elaborazione dei punteggi fin dall’inizio di questa gara. 16.30 La Corea del Sud ottiene 25.600. Poi toccherà ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.48 Cina Taipei si ferma a 17.400, ora la poco accreditata Australia. 16.47 Attendiamo il punteggio di Cina Taipei, poi toccherà all’Australia. 16.45 Un paio di errori rilevanti e una perdita da parte della Spagna. Sono errori potenzialmente gravi nella rincorsa verso il podio. 16.42 La Georgia ottiene 28.150 e ora attenzione ala Spagna con i cinque cerchi. 16.40 Mestissimo esercizio di Cina Taipei, infarcito di errori. 16.37 La Cina ottiene 28.100 e ora tocca a Cina Taipei. 16.36 Recuperi problematici per le georgiane sulle musiche di Michael Jackson, non avevano effettivamente il passo. 16.34 Ora la Georgia in pedana. 16.33 Non è comunque possibile aspettare così tanto… Ci sono ritardi continui sull’elaborazione dei punteggi fin dall’inizio di questa gara. 16.30 La Corea del Sud ottiene 25.600. Poi toccherà ...

