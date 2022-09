La guerra in Ucraina è un sostantivo al femminile (Di giovedì 15 settembre 2022) Mentre ascolto il discorso annuale della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Strasburgo, arriva l’ospite speciale: la first lady Ucraina Olena Zelens’ka. Entrano nell’aula insieme, von Der Leyen è vestita di gialloblu, Zelens’ka di bianco, un colore che a casa non può permettersi di indossare. A casa si veste più comoda e con colori più scuri, si siede sulle scale dell’edificio del palazzo che ospita l’ufficio del presidente e si fa fotografare da Annie Leibovitz per la copertina di Vogue. In quell’immagine Zelens’ka racchiude tutte le donne ucraine messe insieme, e ogni donna singola: stanche, devastate ma decise. Von der Leyen inizia il suo discorso con le memorie di quella mattina del 24 febbraio, quando la vita di tutti i cittadini europei è cambiata. Quella mattina le donne ucraine hanno dovuto reinventarsi, hanno raccattato sulle spalle ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 settembre 2022) Mentre ascolto il discorso annuale della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Strasburgo, arriva l’ospite speciale: la first ladyOlena Zelens’ka. Entrano nell’aula insieme, von Der Leyen è vestita di gialloblu, Zelens’ka di bianco, un colore che a casa non può permettersi di indossare. A casa si veste più comoda e con colori più scuri, si siede sulle scale dell’edificio del palazzo che ospita l’ufficio del presidente e si fa fotografare da Annie Leibovitz per la copertina di Vogue. In quell’immagine Zelens’ka racchiude tutte le donne ucraine messe insieme, e ogni donna singola: stanche, devastate ma decise. Von der Leyen inizia il suo discorso con le memorie di quella mattina del 24 febbraio, quando la vita di tutti i cittadini europei è cambiata. Quella mattina le donne ucraine hanno dovuto reinventarsi, hanno raccattato sulle spalle ...

davcarretta : Ursula von der Leyen: 'Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questa è una guerra c… - Pontifex_it : Giungo in #Kazakhstan nel corso della folle e tragica guerra in Ucraina, mentre altri scontri e conflitti mettono a… - rulajebreal : Di fronte alle disfatta, i propagandisti russi si ritirano nella rabbia, vendetta e nazionalismo russo… chiedono d… - maddavvvero : RT @CristinaMolendi: ‘Quanti morti dovremo attendere prima che le contrapposizioni possano cedere’. Così Papa Bergoglio sulla guerra per l… - ParliamoDiNews : Ucraina, Russia: 'Usa in guerra se forniscono missili a lungo raggio' #15Settembre #internazionaleesteri -