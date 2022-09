**Calcio: Europa League, Midtjylland-Lazio 5-1** (Di giovedì 15 settembre 2022) Herning, 15 set. - (Adnkronos) - Il Midtjylland batte 5-1 la Lazio in un match valido per la seconda giornata del gruppo F di Europa League disputato alla Herning Arena. Per i danesi a segno Paulinho al 26', Kaba al 30', Evander su rigore al 51', Isaksen al 67' e Sviatchenko al 72'. Di Miinkovic-Savic al 57' il gol dei biancocelesti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Herning, 15 set. - (Adnkronos) - Ilbatte 5-1 lain un match valido per la seconda giornata del gruppo F didisputato alla Herning Arena. Per i danesi a segno Paulinho al 26', Kaba al 30', Evander su rigore al 51', Isaksen al 67' e Sviatchenko al 72'. Di Miinkovic-Savic al 57' il gol dei biancocelesti.

