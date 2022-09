Napoli, Spalletti: “Kvara e Lobotka sono bravissimi” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Napoli Spalletti- Il Napoli ha svolto stamane rifinitura, in vista della gara in programma stasera, contro i Rangers per la seconda giornata di Champions League. Il Napoli è tornato ad allenarsi in Scozia, in vista della gara di stasera contro i Rangers, alle ore 21:00. L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato della gara di domani, complimentandosi con i suoi giocatori, Lobotka e Kvaratskhelia. Ecco di seguito, le parole del mister azzurro: Sul gioco espresso: “Se riusciamo ci piace giocare a calcio, muovere il pallone. C’è Lobotka che è bravissimo a uscire dalle pressioni anguste in mezzo al traffico. Kvaratskhelia ha grandissima tecnica, qualità ed è bravissimo nel calciare verso la porta. In queste ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 14 settembre 2022)- Ilha svolto stamane rifinitura, in vista della gara in programma stasera, contro i Rangers per la seconda giornata di Champions League. Ilè tornato ad allenarsi in Scozia, in vista della gara di stasera contro i Rangers, alle ore 21:00. L’allenatore del, Luciano, ha parlato della gara di domani, complimentandosi con i suoi giocatori,tskhelia. Ecco di seguito, le parole del mister azzurro: Sul gioco espresso: “Se riusciamo ci piace giocare a calcio, muovere il pallone. C’èche è bravissimo a uscire dalle pressioni anguste in mezzo al traffico.tskhelia ha grandissima tecnica, qualità ed è bravissimo nel calciare verso la porta. In queste ...

