La carta igienica preferita, l’asse del water: tutte le stranezze di Re Carlo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Carlo III, dopo essere stato per una vita il principe di Galles, è ormai il nuovo re del Regno Unito. Come per ogni reale che si rispetti, anche lui merita il suo feuilleton, un po’ di gossip, notizie, insomma, che facciano apparire la monarchia sempre “attuale”, raccontandone gli svarioni o il “dietro le quinte”. Gli Svizzeri, spesso attenti ai dettagli, anche quelli a volte più imbarazzanti, riportano sul quotidiano online 20 Minuten alcune “chicche” piuttosto inusuali. Come il padre, il principe Filippo, noto per le sue gaffe, anche Carlo non sempre si è attenuto al rigido protocollo nel suo lunghissimo passato da erede al trono. Con il motto “The pub is the hub” (il pub è il punto centrale) l’allora principe Carlo si era fatto portavoce e sostenitore dei ristoranti rurali nelle campagne britanniche. Per questo i politici del gruppo ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 14 settembre 2022)III, dopo essere stato per una vita il principe di Galles, è ormai il nuovo re del Regno Unito. Come per ogni reale che si rispetti, anche lui merita il suo feuilleton, un po’ di gossip, notizie, insomma, che facciano apparire la monarchia sempre “attuale”, raccontandone gli svarioni o il “dietro le quinte”. Gli Svizzeri, spesso attenti ai dettagli, anche quelli a volte più imbarazzanti, riportano sul quotidiano online 20 Minuten alcune “chicche” piuttosto inusuali. Come il padre, il principe Filippo, noto per le sue gaffe, anchenon sempre si è attenuto al rigido protocollo nel suo lunghissimo passato da erede al trono. Con il motto “The pub is the hub” (il pub è il punto centrale) l’allora principesi era fatto portavoce e sostenitore dei ristoranti rurali nelle campagne britanniche. Per questo i politici del gruppo ...

mariuccia12345 : RT @Cami71Michele: Ma cosa pensate che in Vietnam avessimo la carta igienica 4 veli? Avevamo le foglie sconosciute e magari orticanti, la c… - tessproperty : Trovato volantino della Lega nella buca lettere oggi. Grazie davvero, sto a corto di carta igienica e avevo bisogno… - Cami71Michele : Ma cosa pensate che in Vietnam avessimo la carta igienica 4 veli? Avevamo le foglie sconosciute e magari orticanti,… - LuciaPassaretti : @stato_libero4 Ho finito la carta igienica ?? era l'ultima cosa rimastami , per i troppi veli 'pietosissimi ' stesi... E che c@@@@ - CoradduzzaMaria : @gattopardopievi Grazie di averlo detto, mi domandavo appunto che tipo di carta igienica usassero i gattopardi delle pievi. -