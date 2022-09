Elezioni, Sergio Castellitto e l’endorsement a Vittorio Sgarbi: “Non farei casini…” (Di martedì 13 settembre 2022) “Se io fossi a Bologna non farei casini…al Senato voterei Vittorio Sgarbi, con tutto il rispetto per i casini…”. È l’endorsement arrivato da Sergio Castellitto a Vittorio Sgarbi. Nel video, pubblicato sulla pagina Facebook del critico d’arte, l’attore e regista cinematografico, con un gioco di parole riferito al diretto avversario di Sgarbi alle prossime politiche, Pier Ferdinando Casini, invita a votare per l’esponente di Noi Moderati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) “Se io fossi a Bologna nonal Senato voterei, con tutto il rispetto per i”. Èarrivato da. Nel video, pubblicato sulla pagina Facebook del critico d’arte, l’attore e regista cinematografico, con un gioco di parole riferito al diretto avversario dialle prossime politiche, Pier Ferdinando Casini, invita a votare per l’esponente di Noi Moderati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Elezioni, Sergio Castellitto e l’endorsement a Vittorio Sgarbi: “Non farei casini…” - eppaq_2 : @M_gabanelli @1o1003 Nel 2018 il nostro amatissimo presidente Sergio Matterella disse che non poteva dare l'incaric… - missgeo__ : RT @giannacheballa: Il 26 settembre Sergio riguarderà #ItaliaPolonia per non pensare al risultato delle elezioni. - Itsaliceheree : RT @giannacheballa: Il 26 settembre Sergio riguarderà #ItaliaPolonia per non pensare al risultato delle elezioni. - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Sergio @Cofferati commenta le parole di Matteo Salvini tra i #balneari in #EmiliaRomagna: 'Parla come se fosse stato in… -