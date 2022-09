Coppa Davis 2022, Italia-Argentina: programma, orari, tv, streaming, convocati (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo l’esordio di mercoledì contro la Croazia, il secondo appuntamento dell’Italia nel primo girone di Coppa Davis a Bologna sarà contro l’Argentina. Una sfida assolutamente da non sottovalutare con i sudamericani, che potranno contare su Diego Schwartzman e poi su una altro singolarista di buon livello come Francisco Cerundolo o Sebastian Baez. Particolare attenzione ad un doppio competitivo come quello composto da Horacio Zeballos e Maximo Gonzalez. L’Italia partirà con i favori del pronostico in una sfida che potrebbe risultare già decisiva per il passaggio del turno, soprattutto in caso di vittoria azzurra contro la temibile Croazia. Filippo Volandri ha scelto il meglio a disposizione con Sinner e Berrettini come singolaristi, nel caso sostituiti da Lorenzo Musetti e con un doppio di alto livello ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo l’esordio di mercoledì contro la Croazia, il secondo appuntamento dell’nel primo girone dia Bologna sarà contro l’. Una sfida assolutamente da non sottovalutare con i sudamericani, che potranno contare su Diego Schwartzman e poi su una altro singolarista di buon livello come Francisco Cerundolo o Sebastian Baez. Particolare attenzione ad un doppio competitivo come quello composto da Horacio Zeballos e Maximo Gonzalez. L’partirà con i favori del pronostico in una sfida che potrebbe risultare già decisiva per il passaggio del turno, soprattutto in caso di vittoria azzurra contro la temibile Croazia. Filippo Volandri ha scelto il meglio a disposizione con Sinner e Berrettini come singolaristi, nel caso sostituiti da Lorenzo Musetti e con un doppio di alto livello ...

Tennis in Piazza e biglietti per le scuole: la Coppa Davis a misura di bambini BOLOGNA - Cresce l'attesa per l'arrivo delle Davis Cup by Rakuten Finals a Bologna. A pochi giorni dall'inizio dello spettacolo all'Unipol Arena, parte un programma di iniziative della Federazione Italiana Tennis e del Comune di Bologna dedicato ... Coppa Davis, Croazia a Bologna senza Cilic: "Ho bisogno di recuperare" La Croazia perde il suo giocatore migliore in vista del girone di Coppa Davis a Bologna. Marin Cilic , infatti, ha annunciato che non sarà a disposizione del capitano Vedran Martic per gli impegni contro Italia, Argentina e Svezia. 'Dopo un periodo impegnativo, ... Coppa Davis Bologna, le stelle dell'Italtennis a Palazzo Re Enzo: le foto Ci sono tutti (o quasi): Berrettini, Bolelli, Musetti, Fognini e il capitano Volandri. Cena di gala nel cuore del centro. La torre Asinelli si colora di verde ... Coppa Davis, Tartarini: “Campo lento e palle pesanti, a Lorenzo piacciono queste condizioni” [VIDEO, ESCLUSIVA] Manca pochissimo all’inizio della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis. All’Unipol Arena di Bologna, martedì 13 settembre esordiranno Argentina e Svezia, mentre mercoledì sarà la volta dell’Itali ... BOLOGNA - Cresce l'attesa per l'arrivo delleCup by Rakuten Finals a Bologna. A pochi giorni dall'inizio dello spettacolo all'Unipol Arena, parte un programma di iniziative della Federazione Italiana Tennis e del Comune di Bologna dedicato ...La Croazia perde il suo giocatore migliore in vista del girone dia Bologna. Marin Cilic , infatti, ha annunciato che non sarà a disposizione del capitano Vedran Martic per gli impegni contro Italia, Argentina e Svezia. 'Dopo un periodo impegnativo, ...Ci sono tutti (o quasi): Berrettini, Bolelli, Musetti, Fognini e il capitano Volandri. Cena di gala nel cuore del centro. La torre Asinelli si colora di verde ...Manca pochissimo all’inizio della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis. All’Unipol Arena di Bologna, martedì 13 settembre esordiranno Argentina e Svezia, mentre mercoledì sarà la volta dell’Itali ...