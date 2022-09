quibresciait : Schianto mortale di Rezzato, indagato anche il motociclista 22enne - Per la morte di Stella Mutti, 19 anni, è già s… -

Today.it

Dopo il 27enne ubriaco che guidava la Jeep dello scontro con la moto è stato indagato il fidanzato di: la perzia sullo scenario stradale Non cessa il dolore per la tragica scomparsa di, morta a 19 anni in un incidente in moto, e con quello non cessa l'indagine su quello ...Nel sinistro ha perso la vita, 19 anni, fidanzata del ragazzo che era alla guida della due ruote. Già indagato l'automobilista 27enne, risultato positivo all'alcoltest con una ... Stella Mutti morta a 19 anni tornando dal concerto: indagato anche il fidanzato Per la morte a Rezzato della povera Stella Mutti è stato indagato anche il fidanzato: avrebbe azzardato il sorpasso da cui scaturì lo scontro fatale ...Nuovi sviluppi nell’inchiesta che deve far luce sulla morte della giovane di 19 anni avvenuta il 26 agosto a Rezzato ...