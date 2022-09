La ladra dei cellulari scappa dalla comunità dov’era e torna in carcere (Di venerdì 9 settembre 2022) La ladra dei cellulari di Palermo, era finita in comunità per via dei suoi problemi di salute.Il primo Settembre la giovane 27 enne si è allontanata ed è scappata, le forze dell’ordine però l’hanno ritrovata.La ragazza che non ha una fissa dimora è stata ritrovata allo Sperone, quartiere di Palermo. Qualche giorno successivo alla sua fuga, la ragazza ha compiuto un altro colpo in corso Vittorio Emanuele, dove ha rubato un notebook alla titolare di un’attività commerciale.La polizie è riuscita a rintracciarla e metterla in manette portandola ai Pagliarelli. L'articolo proviene da VivendoPalermo. Leggi su vivendopalermo.news (Di venerdì 9 settembre 2022) Ladeidi Palermo, era finita inper via dei suoi problemi di salute.Il primo Settembre la giovane 27 enne si è allontanata ed èta, le forze dell’ordine però l’hanno ritrovata.La ragazza che non ha una fissa dimora è stata ritrovata allo Sperone, quartiere di Palermo. Qualche giorno successivo alla sua fuga, la ragazza ha compiuto un altro colpo in corso Vittorio Emanuele, dove ha rubato un notebook alla titolare di un’attività commerciale.La polizie è riuscita a rintracciarla e metterla in manette portandola ai Pagliarelli. L'articolo proviene da VivendoPalermo.

