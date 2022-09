Ascensori fuori servizio e scale mobili bloccate sulla Roma Lido | battuto un nuovo record | “22 impianti fermi su 30”

(Di venerdì 9 settembre 2022) Continua a non essere pienamente accessibile a tutti lacon un(in negativo) segnato sul fronte dellee deglinon disponibili per l’utenza. Oggi infatti, come riporta il Comitato dei Pendolari della, è statounprimato assoluto. Non solo dunque ritardi e mancanza di convogli, anche su questo tema di miglioramenti, malgrado il passaggio di consegne alla Regione, sembrano davvero non essercene stati in questi mesi. Leggi anche:, da giovedì 14 stop serale treni tra Ostia Antica e Colombo Accessibilità da incuboAd ogni modo, ...

La linea è in sostanza inaccessibile in tutte le sue fermate a persone disabili, anziani, mamme con il passeggino e a chi ha problemi di deambulazione ...