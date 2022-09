Stoppa | A Palermo cambiati i piani e sono andato via | Vicenza grande società

(Di giovedì 8 settembre 2022)e si presenta ai tifosi delin conferenza stampa. Il giovane attaccante era arrivato nel mercato estivo alin prestito dalla Sampdoria ha poi deciso a mercato quasi concluso di cambiare aria.La Sampdoria ha spinto il trasferimento aper dare modo al ragazzo di avere qualche chance in più, visto che agli spazi si erano chiusi notevolmente. Lo stessospiega che ierano, specialmente dopo le dimissioni del direttore Castagnini e Baldini, per questo motivo la decisione di lasciare il capoluogo siciliano.Intanto freschi di vittoria,elogia la sua nuova squadra e la ...

Stoppa: "Sono contentissimo di essere arrivato in questa piazza, sono andato prima a Palermo, però poi sono cambiati i piani, a livello di società e in campo, perciò ho preferito venire qui a Vicenza, ...Matteo Stoppa, attaccante del Vicenza, è stato presentato oggi a stampa e tifosi. Queste le parole raccolte dal sito ufficiale del club biancorosso: "Sono contentissimo di ..."