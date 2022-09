La Regina Elisabetta sta male, Liz Truss avvisata con una nota in Parlamento – Video (Di giovedì 8 settembre 2022) Liz Truss è stata avvertita da Nadhim Zahawi, cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito dal luglio 2022, delle condizioni di salute della Regina Elisabetta. L nuova leader dei Tory ha ricevuto una nota mentre era alla Camera dei Comuni, poco dopo aver spiegato il suo piano energetico. Allo stesso modo, anche la vice leader laburista, Angela Raynor, sembra essere stata avvertita con un bigliettino. Video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Lizè stata avvertita da Nadhim Zahawi, cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito dal luglio 2022, delle condizioni di salute della. L nuova leader dei Tory ha ricevuto unamentre era alla Camera dei Comuni, poco dopo aver spiegato il suo piano energetico. Allo stesso modo, anche la vice leader laburista, Angela Raynor, sembra essere stata avvertita con un bigliettino.Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

