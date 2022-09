Cosa succede quando muore la Regina Elisabetta (Di giovedì 8 settembre 2022) Esiste un protocollo specifico per la morte della Regina Elisabetta. Infatti, ogni per ogni Sovrano britannico e per i membri senior della Famiglia Reale vengono preparati dei piani speciali su come svolgere i funerali dei funerali e gestire i giorni di lutto. Ad esempio quando morì all’improvviso Diana, non era stata preparata nessuna procedura e si seguì quella della Regina Madre, ma al posto dei capi di Stato furono invitati alle esequie delle celebrità. Il protocollo per la Regina Elisabetta si chiama Operation London Bridge e stabilisce ogni dettaglio di quello che accade dopo l’annuncio di Buckingham Palace della morte. L’annuncio della morte della Regina Alla morte di Elisabetta, il Primo Ministro è tra i primi ad essere informato. Il messaggio ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 settembre 2022) Esiste un protocollo specifico per la morte della. Infatti, ogni per ogni Sovrano britannico e per i membri senior della Famiglia Reale vengono preparati dei piani speciali su come svolgere i funerali dei funerali e gestire i giorni di lutto. Ad esempiomorì all’improvviso Diana, non era stata preparata nessuna procedura e si seguì quella dellaMadre, ma al posto dei capi di Stato furono invitati alle esequie delle celebrità. Il protocollo per lasi chiama Operation London Bridge e stabilisce ogni dettaglio di quello che accade dopo l’annuncio di Buckingham Palace della morte. L’annuncio della morte dellaAlla morte di, il Primo Ministro è tra i primi ad essere informato. Il messaggio ...

