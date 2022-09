Britney Spears e la lite con i figli, la rivelazione: ‘Sono atea, ecco cosa è successo’ (Di giovedì 8 settembre 2022) Britney Spears ha dichiarato di non credere più in Dio per come è stata trattata dalla sua famiglia. La cantante ha trascorso quasi 14 anni sotto la tutela del padre che controllava quasi ogni aspetto della sua vita. Britney Spears ha parlato del suo atteggiamento verso la religione in un memo vocale, poi cancellato, condiviso lunedì scorso su Instagram. “Dio, se esistesse, non avrebbe permesso che accadesse quello che è successo a me“, ha detto, secondo Page Six, che ha trascritto l’audio prima che fosse cancellato. “Non credo più in Dio per il modo in cui i miei figli e la mia famiglia mi hanno trattato. Non c’è più niente in cui credere. Sono atea”. L’allontanamento dei figli I figli, il 15enne Jayden James e suo fratello maggiore, Sean Preston – ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 settembre 2022)ha dichiarato di non credere più in Dio per come è stata trattata dalla sua famiglia. La cantante ha trascorso quasi 14 anni sotto la tutela del padre che controllava quasi ogni aspetto della sua vita.ha parlato del suo atteggiamento verso la religione in un memo vocale, poi cancellato, condiviso lunedì scorso su Instagram. “Dio, se esistesse, non avrebbe permesso che accadesse quello che è successo a me“, ha detto, secondo Page Six, che ha trascritto l’audio prima che fosse cancellato. “Non credo più in Dio per il modo in cui i mieie la mia famiglia mi hanno trattato. Non c’è più niente in cui credere. Sono”. L’allontanamento dei, il 15enne Jayden James e suo fratello maggiore, Sean Preston – ...

