Tennistavolo - il tabellone del Preolimpico femminile | Vivarelli e Piccolin inizieranno dai sedicesimi

(Di giovedì 16 maggio 2024) Anche per il compartoè terminata la seconda giornata del torneo di qualificazione olimpica di singolare su base europea di, in corso a Sarajevo (Bosnia Erzegovina), che mette 5 pass in palio per i Giochi di Parigi 2024 sia per gli uomini che per le donne. Giorgia, numero 1 del seeding, è giunta seconda nel Gruppo A, alle spalle della croata Hara Arapovic, ma davanti alla slovena Ana Tofant, mentre Debora, numero 14, ha chiuso al comando il Gruppo K, precedendo la ceca Hana Matelova, la neerlandese Tanja Helle e la moldava Alexandra Chiriacova. Al termine della prima fase a gironi le primi due di ogni girone (24 atlete) sono state promosse alla seconda fase ad eliminazione diretta, che si disputerà, fino ai quarti di finale, inclusi, domani, venerdì 17 maggio. Sabato 18 maggio ...

