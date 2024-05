Europee | Schlein - ‘Conte? Ognuno si candida dove e come vuole’**

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “è libero di fare la campagna elettorale delle europeevuole. Io lo faccio mettendo il mio nome su una proposta di legge per la sanità pubblica, per aumentare le risorse e sbloccare le assunzioni”. Così Ellya Diritto e Rovescio su Rete4. “Sono perfettamente d’accordo” sul fatto chesivuole. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 21 apr (Adnkronos) - "No" al nome di Elly Schlein nel simbolo Pd per le europee. Lo ha detto Gianni Cuperlo , nel suo intervento in Direzione. "Il nome nel simbolo è per l'elezione monocratica, alle europee bisogna votare Pd", ha detto il ...

"Rischio con ordine pubblico e sicurezza". Salvini precetta lo sciopero del 19 e 20 maggio - "Rischio con ordine pubblico e sicurezza". Salvini precetta lo sciopero del 19 e 20 maggio - Matteo Salvini spiega le sue scelte per le liste delle Europee ma anche la sua posizione sulla guerra in Ucraina e la pianificazione dei progetti per le grandi opere. E intanto firma la precettazione ...

Europee, il sondaggio di Euromedia Research: chi sale e chi scende. La proiezione dei seggi - Europee, il sondaggio di Euromedia Research: chi sale e chi scende. La proiezione dei seggi - Calo dei tre principali partiti, lieve risalita per la Lega, Azione oltre la soglia di sbarramento. Questi gli elementi principali secondo i risultati del sondaggio Porta a Porta, realizzato dall’isti ...

"Ora il modello italiano in Europa". Arianna Meloni tira la volata di FdI per le Europee - "Ora il modello italiano in Europa". Arianna Meloni tira la volata di FdI per le Europee - Da Cagliari, Arianna Meloni detta gli ingredienti per la nuova Europa che dovrà definirsi dopo le elezioni Europee di giugno ...