Slogan inquietante contro Mattarella - Delmastro inchioda il il silenzio della sinistra

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il presidente Sergioalla Sapienza di Roma per la giornata dello studente è stato acculto dai pro Palestina, da giorni in presidio con tende e striscioni dentro la città universitaria, a suon di "buuu", fumogeni, un simbolico lancio di aeroplanini di carta, oltre agli'Palestina libera' e 'Intifada fino alla vittoria'. Il Capo dello Stato, nel suo intervento, ha risposto a distanza agli studenti rimasti fuori a protestare: "Una lettera che è stata pubblicata mi ha sollecitato a non rinchiudermi in quella che è stata definita la torre d'avorio del rettorato ed entrando un cartello mi chiedeva cosa penso di quello che sta avvenendo a Gaza: non voglio lasciare questa domanda senza risposta - esordisce - Quello che penso di quel che avviene a Gaza l'ho detto pubblicamente e non in circostanze fortuite o informali ma in occasioni ...