Superenalotto - numeri combinazione vincente oggi 16 maggio

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – Nessun 6 né 5+1, mentre in 3 hanno centrato il montepremi a disposizione dei punti 5 incassando rispettivamente 57.872,38. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 raggiunge così quota 22.300.000,00 euro. Alsi vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi

